Bella Ma', Diaco e l'appello a Blanco: "Cosa devi fare ora"

"Mi auguro che le tue scuse arrivino questa sera sul palco dell’Ariston": a Bella Ma' su Rai 2 Pierluigi Diaco ha fatto un accorato appello a Blanco, che ieri - dopo avere avuto un problema tecnico durante l'esibizione a Sanremo - ha distrutto tutta la scenografia fatta di vasi e rose. Rivolgendosi proprio al cantante, il conduttore ha continuato: "Faresti un gran gesto a chiedere ad Amadeus di poter accedere su quel palco senza cantare, rivolgendoti al pubblico televisivo e in sala".

“Chiedere scusa significa capire tutto il lavoro che c’è dietro la scena, le persone che come vedi sono qui che puliscono, gli attrezzisti, i macchinisti, tutte le persone che lavorano dietro - ha aggiunto Diaco -. Costruire è più importante che distruggere, costruire nella vita significa anche avere coraggio di chiedere scusa”. Nel talk di Rai 2 totalmente dedicato alla kermesse canora, anche gli ospiti hanno voluto dire la loro sul giovanissimo artista. La più dura è stata Adriana Volpe, secondo cui sarebbe stato lanciato un bruttissimo messaggio, mentre Manuela Villa ha chiarito che è vero che molti artisti usano rompere i loro strumenti sul palco a fine esibizione però lì il contesto era diverso.

“Chiedi scusa. Fallo pubblicamente in diretta su Rai 1 salendo sul palco perché sei un bravissimo ragazzo e questa brutta vicenda ti sarà perdonata se tu salendo su quel palco e guardando i tuoi fan chiederai scusa”, ha concluso Diaco. Blanco lo ascolterà? Sembra improbabile, dal momento che non è previsto un suo ritorno a Sanremo e il giovane si è scusato sui social e con Amadeus, il quale in conferenza stampa ha ammesso di averlo perdonato.