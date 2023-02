Nicola Porro, non solo Quarta Repubblica: la "nuova" conduzione

12 febbraio 2023 a

Colpaccio per Nicola Porro. Nella giornata di lunedì 13 febbraio, il conduttore vedrà il suo Quarta Repubblica andare in onda su Rete 4 con un "doppio appuntamento". Ossia dalle ore 14.50 fino alle ore 18.55 e poi il consueto appuntamento. Porro conduce infatti lo speciale "Quarta Repubblica al voto" per seguire tutti i risultati delle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia, con collegamenti dai vari comitati elettorali e il commento degli ospiti in studio.

Tra questi Alessandro Sallusti, Goffredo Buccini, Massimo Martinelli, Vittorio Feltri, Daniela Preziosi, Veronica Gentili, Luca Ricolfi, Vittorio Sgarbi, Augusto Minzolini, Alessandro Campi, Alessandra Viero e molti altri. In prima serata, invece, si parlerà dell’attualità politica ed economica, ma anche della 73° edizione del Festival di Sanremo. Edizione che quest'anno più che mai è stata al centro della polemica.

Basta pensare al gesto di Fedez che, senza avvisare la Rai, ha ben pensato di strappare la foto del viceministro Galeazzo Bignami. Il tutto, ovviamente, in diretta. Per non parlare poi del rapporto sessuale mimato assieme al cantante Rosa Chemical. "Ovviamente Rosa Chemical non verrà mai condannato per essersi paccato Fedez, ma quello che dovrebbe stupire è l’evidente doppiopesismo a cui siamo di fronte. Rosa Chemical, che prende e si limona Fedez, è un mito, mentre un cretino che tocca il c**o ad una donna è un pericoloso molestatore da assicurare alle patrie galere", ha tuonato Porro.