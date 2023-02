Ciao Maschio, ascolti record per Nunzia De Girolamo nella notte di Sanremo

13 febbraio 2023 a

a

a

Ciao Maschio? Una puntata da record. Quella andata in onda sabato 11 febbraio su Rai 1, subito dopo la finalissima di Sanremo, ha registrato 1.5 milioni di spettatori con il 54.2 per cento di share. Per l'occasione, il programma condotto da Nunzia De Girolamo ha riproposto le interviste a Gigi D’Alessio, Al Bano, Clementino, Vincenzo Salemme e Highsnob, Nunzia De Girolamo ha tenuto incollati allo schermo fino alle 03:15 del mattino, oltre un milione e mezzo di telespettatori.

Nunzia De Girolamo fa il botto: cosa è successo dopo "Ciao Maschio"

La De Girolamo è tornata in onda sabato 21 gennaio. Ad ogni puntata la conduttrice porta in studio tre ospiti provenienti da diversi mondi: dal cinema alla politica, dalla musica allo sport. "Ho avuto una conferma: hanno grandi difficoltà a esprimere i loro sentimenti. Inoltre, finora ho chiesto a ognuno di loro di descriversi con tre aggettivi. Ed erano sempre tutti positivi. Perciò da questa edizione li inviterò a inserirne uno negativo", aveva detto a inizio stagione precisando però che per una peculiarità gli uomini li invidia.

"Il tuo numero di telefono...": Fiorello irrompe da Nunzia De Girolamo | Guarda

"Invidio la loro capacità di fare squadra, di essere complici. Cosa che purtroppo non esiste ancora tra donne. Nonostante si parli tanto di solidarietà femminile, nella mia esperienza ho visto tanta competizione, invidia e gelosia". Il suo desiderio? Avere in studio Achille Lauro. "Dietro le sue performance c’è una sensibilità e un’eleganza d’animo che vorrei approfondire"