Otto e Mezzo, veleno di Travaglio sulla Meloni: "Di cosa deve preoccuparsi"

Lilli Gruber ha scelto tre direttori per commentare a Otto e Mezzo il risultato delle elezioni regionali: il centrodestra ha trionfato sia in Lombardia che nel Lazio, con il centrosinistra che non è riuscito minimamente a competere, essendosi presentato diviso ancora una volta. Il governo è più forte dopo questa tornata elettorale? “Come ieri - ha risposto Marco Travaglio - questa destra non passa di moda, continua l’onda lunga del 25 settembre”.

“L’esecutivo - ha proseguito il direttore del Fatto Quotidiano - ha fatto troppo poco per essere giudicato positivamente o negativamente. Non ho visto sorprese da nessun punto di vista, salvo l’estensione: è veramente impressionante e credo che riguardi soprattutto quelli che non stanno dalla parte del governo. Lì non si vede nessun progetto, nessuna iniziativa, nulla di chiaro, mentre a destra c’è il governo. Quindi gran parte dell’astensionismo riguarda quel campo lì”.

Travaglio ha poi insinuato dubbi sulla tenuta a lungo termine dell’esecutivo: “Meloni credo che debba preoccuparsi di più di Berlusconi e Salvini che della sinistra, con il leghista che potrebbe seguire il Cav nella posizione filo-putiniana. Forse anche lei dovrebbe preoccuparsi del fatto che ormai quasi 2 italiani su 3 non vanno a votare in due regioni come Lombardia e Lazio”.