Feltri a Stasera Italia: "Giochi già fatti", la teoria sull'astensionismo

Tutti i talk show di attualità e politica non possono che essere impegnati nel commento delle elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio. Dati alla mano, in realtà c’è ben poco di cui parlare, dato che come da pronostico si è verificato un autentico trionfo del centrodestra, che ha riconfermato Attilio Fontana in Lombardia ed eletto Francesco Rocca nel Lazio. A Stasera Italia, su Rete4, è intervenuto in collegamento anche Vittorio Feltri.

“Sono contentissimo che il centrodestra abbia ribadito la vittoria dello scorso 25 settembre”, ha esordito il direttore editoriale di Libero, che ha poi offerto il suo punto di vista sul dato dell’affluenza. “È stata molto bassa ai seggi e credo sia dovuta proprio al fatto che si è votato a settembre - ha dichiarato - quindi i giochi erano stati già fatti. L’elezione regionale diventa quasi un’appendice, anche perché la maggior parte degli elettori non sa neanche quali sono le attribuzioni delle regioni”.

Si può aggiungere che tra Pd, M5s e terzo polo c’era già la consapevolezza di perdere, quindi l’astensione può essere motivata anche in questo modo: il centrosinistra non è riuscito a unirsi e si è consegnato ancora una volta al centrodestra. Anche nella coalizione vincente sarà però doveroso fare qualche riflessione, perché l’affluenza è crollata: in Lombardia al 41,6% contro il 73,8% del 2018 e nel Lazio al 37,2% contro il 66,5% di cinque anni fa.