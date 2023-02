Rita Dalla Chiesa, "queste scene le ho già viste": anarchici, sinistra asfaltata

14 febbraio 2023 a

Si parla del caso di Alfredo Cospito e delle violente manifestazioni degli anarchici da Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4 nella puntata del 13 febbraio. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sul corteo di sabato 11 febbraio in solidarietà di Cospito, in cui si sono verificati disordini tra manifestanti e le forze dell’ordine. Al procuratore capo Marcello Viola, coordinatore del pool antiterrorismo, è arrivata la prima informativa della Digos che contiene anche le undici denunce per altrettanti anarchici milanesi e non solo. Come già emerso le ipotesi di reato contestate sono quelle di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di armi. Tra i denunciati ci sono coloro che erano stati bloccati e accompagnati in questura dopo il corteo. Si tratta di persone riconducibili alle realtà anarchiche di Torino, Trento e di altre province lombarde. Negli scontri con gli agenti del Reparto mobile della questura hanno usato bastoni, mazze, bottiglie e anche sassi.

Rita Dalla Chiesa ha condannato le violenze e ribadito che il 41 bis non può essere messo in discussione: “Il 41bis non può essere tolto e non si può fare un’eccezione per Cospito", ha detto la deputata di Forza Italia. E ancora: "Le ho già viste queste scene", ha aggiunto la Dalla Chiesa riferendosi agli scontri, "mi meraviglia che vengano associate a un ideale. A me fanno paura queste scene perché la violenza mi fa sempre paura" E attenzione, ha concluso: "Una sorta di terrorismo esiste in quanto sta succedendo e lo Stato lo deve fermare".