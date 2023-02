Stasera Italia, il "dolore" di Marcello Sorgi: come commenta il voto

14 febbraio 2023 a

Marcello Sorgi, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 13 febbraio, commenta così i risultati delle elezioni regionali che hanno visto il trionfo del centrodestra. "Alla vigilia circolavano dei sondaggi disastrosi per Forza Italia soprattutto in Lombardia che la vedevano sotto il 5 per cento e anche sulla Lega anche se la Lega aveva avuto quell'aiuto dato dall'approvazione in Consiglio dei ministri dell'autonomia differenziata". Quindi, in tutti e due i casi, conclude con un certo dolore l'editorialista de La Stampa, "risultati superiori alle aspettative".

Il leghista Attilio Fontana, infatti, è stato confermato presidente della Regione Lombardia con il 54,67 per cento delle preferenze, pari a 1.774.477 voti e staccando di oltre venti punti Piefrancesco Majorino, sostenuto dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle, che si è fermato al 33,93 per cento (1.101.417 voti). E Francesco Rocca, di Fratelli d'Italia, sarà il nuovo governatore del Lazio grazie al 53,88 per cento delle preferenze e a sua volta staccando di oltre 20 punti percentuali Alessio D’Amato, ex assessore alla Sanità della Regione, sostenuto dal centrosinistra, arrivato al 33,5 per cento.