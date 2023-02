DiMartedì, Bersani: "Fazzolari e Donzelli non sono normali"

15 febbraio 2023 a

Pier Luigi Bersani, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 14 febbraio, interviene sulle polemiche che si sono scatenate sul Festival di Sanremo: "Non ho mai commentato Sanremo ma questi pensano che il popolo sia bue? Che sia così facilmente influenzabile? La gente ha un cervello e il cervello filtra, fa passare quello che vuole e alla fine quella trasmissione cosa è stata? Un inno alla Costituzione e benevolenza verso i nuovi costumi", afferma l'ex ministro.

Che pone un'altra domanda e attacca Fratelli d'Italia: "Perché pensiamo che quelli di destra non siano dentro quella logica lì? Cioè pensiamo che siano solo Fazzolari, Delmastro o Donzelli? Ma no, è gente normale. Pensano che vota a destra solo chi che ce l'ha coi gay? Ma non è così. Che film si fanno...", conclude Bersani.

Quindi sul risultato delle ultime elezioni regionali che hanno visto il trionfo del centrodestra, Bersani commenta: "La sinistra è rimasta nello spogliatoio, non ha giocato la partita. Se non hai a livello nazionale una risposta visibile e credibile, con un vero programma, è chiaro che la gente si demoralizzi". E sulla Meloni: "Ha tolto a Berlusconi la grana Ruby ter il giorno stesso del risultato delle elezioni".