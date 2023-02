Verissimo, Michelle Hunziker confessa: "A che punto sono con Trussardi"

19 febbraio 2023 a

a

a

Michelle Hunziker è riprendersi la prima serata di Canale 5 con il suo show, intitolato Michelle Impossible. Per l’occasione è tornata nello studio di Silvia Toffanin, che l’ha accolta ben volentieri a Verissimo. Nel corso dell’intervista la Hunziker ha parlato molto della sua vita privata, tra le storie d’amore finite e il nipotino in arrivo.

"Sono stata male dopo il GfVip": la rivelazione di Wilma Goich

Nell’ultimo anno la showgirl si è separata da Tomaso Trussardi: da allora è al centro del gossip, con qualche frequentazione che le viene attribuita. A un certo punto si è parlato anche di un ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti e poi di un nuovo riavvicinamento a Trussardi. Su entrambi la Hunziker ha fatto chiarezza una volta per tutte. Per quanto riguarda il cantante, i due sono ormai ottimi amici e hanno un rapporto solido che hanno costruito nel tempo. Su Trussardi: “Siamo bravi, stiamo facendo il nostro percorso e per me l’obiettivo finale è quello che ho raggiunto oggi con Eros. Ma capisco che ci voglia tempo”.

"Ecco cosa ci fa litigare". Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, la confessione

Parlando dell’amore per se stessi e per gli altri, la Hunziker ha dichiarato di aver compreso tardi quanto sia importante prendersi cura di sé: “A un certo punto esiste anche il tuo bisogno. Per anni ho pensato che avere bisogno di qualcosa fosse una colpa. Mi sentivo negligente, mi sentivo sbagliata e invece è sbagliato il non darsi dello spazio”.