Belve, Anna Oxa mima il gesto dei soldi: choc dalla Fagnani, perché lo ha fatto

Francesca Fagnani e Anna Oxa una contro l'altra. A Belve va in scena il regolamento di conti tra la cantante e la co-conduttrice di Sanremo 2023. Al centro dell'intervista gli atteggiamenti della cantante prima e durante la kermesse. È apparsa distante dal pubblico e dai giornalisti fino allo sgarbo finale quando non ha accettato di presenziare a Domenica In, da Mara Venier, come hanno fatto invece tutti gli altri 27 cantanti in gara.

A questo punto la Oxa ha cercato di spiegare i motivi della sua scelta: "Possono essere tantissime le risposte a questo. E ci potrebbero essere risposte che in questo momento io non posso dare, che potrebbero essere legate a quel periodo lì, al periodo di Sanremo. Quando un’artista, o meglio il suo management, dice che per il momento non rilascerà interviste, cosa si fa? Si dice va bene".

Poi un gesto improvviso: la cantante mima con le mani i soldi e aggiunge: "Non puoi condannare perché tu vuoi soddisfare il tuo desiderio di non so cosa". La conduttrice, però, ha subito voluto mettere le mani avanti e chiarire che nessuno l’aveva condannata per tale scelta. Insomma se questo è il primo assaggio dell'intervista che andrà in onda su Rai due domani, 21 febbraio, c'è da star certi che le sorprese non mancheranno. Anna Oxa da sempre ama le polemiche, soprattutto in tv...