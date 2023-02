Stasera Italia, Rampini: "Che uomo è oggi Putin"

22 febbraio 2023 a

Federico Rampini è intervenuto in collegamento a Stasera Italia, la trasmissione di Rete4 condotta da Barbara Palombelli. La presenza del giornalista non è casuale, dato che è il giorno in cui Vladimir Putin ha parlato davanti a migliaia di persone che hanno riempito lo stadio Luzhniki di Mosca: una vera e propria adunata per “festeggiare” il primo anniversario della guerra in Ucraina.

“Si aspettava che l’Occidente si sarebbe spappolato, diviso - ha dichiarato Rampini riferendosi a Putin - che tutti i paesi europei fossero totalmente ricattabili con l’arma del gas e che quindi non avrebbero osato prendere delle posizioni dure sull’invasione. Si aspettava che almeno una parte del popolo ucraino lo ricevesse a braccia aperte come un liberatore. Non ha capito niente dell’Ucraina, ma anche di noi. Ha sbagliato l’analisi su quello che è l’Occidente oggi e quindi è un uomo che ha perso tutto il capitale e l’influenza che poteva spendere per ricostruire un impero russo - ha chiosato Rampini - decidendo che poteva essere lui il padrone del futuro dell’Ucraina”.

Tornando all’event organizzato nello stadio Luzhniki, il presidente russo ha celebrato quelli che considera i difensori della patria: “In questo momento c’è una battaglia sui nostri confini storici per la nostra gente, combattuta dagli stessi coraggiosi combattenti che ora sono qui accanto a noi”.