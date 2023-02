La Hunziker nuda, "basta me ne vado". Michelle Impossible a luci rosse

Roberto Tortora 23 febbraio 2023 a

a

a

Oscar Wilde diceva che un buon amico ti pugnala sempre di fronte. In questo caso, sul palco. Ok, non è una pugnalata, sarebbe esagerato sostenerlo. Ma una bella punzecchiata sì e ad infliggerla è la comica Katia Follesa, amica e collega di Michelle Hunziker, conduttrice del programma che porta il suo nome: Michelle Impossible.

"A che punto sono con Trussardi": Hunziker, la confessione dalla Toffanin

Durante il suo intervento, la Follesa ha cominciato a prendere in giro la showgirl elvetica per la sua tenacia nel tenersi in forma a colpi di esercizi fisici e ginnastica e, tra una battuta e l’altra, ecco che arriva la frecciatina che non t’aspetti: "Ti dico una cosa, il mio dottore mi ha visto più volte nuda di mio marito… e anche tu… quest’estate il dottore ti ha visto più volte nuda di tuo….". La Hunziker, seduta al fianco della Follesa, si è alzata e ha finto di darsela a gambe. "Ok, me ne vado", ha chiosato sorridendo. A cosa, anzi, a chi si riferisce la brianzola? Non ci sono dubbi, sta parlando di Giovanni Angiolini, chirurgo ed ex-concorrente del Grande Fratello che, con Michelle Hunziker, ha avuto un flirt durante la scorsa estate, poche settimane dopo la fine del secondo matrimonio tra la conduttrice e Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker "massacrata in ogni modo": cosa non vedrete su Canale 5