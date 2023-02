Costanzo morto, il dolore di Maria De Filippi: cosa salta a Mediaset

24 febbraio 2023 a

a

a

In seguito alla morte di Maurizio Costanzo, Mediaset ha comunicato che la puntata di oggi, venerdì 24 febbraio, di Uomini e Donne non andrà in onda. Il celebre giornalista e conduttore televisivo è venuto a mancare all’età di 84 anni: lascia la moglie Maria De Filippi, con la quale era sposato dal 1995. Non è escluso che la programmazione di Canale 5 possa subire altre variazioni, almeno per quanto riguarda le trasmissioni della De Filippi.

"In anni difficili...". Le lacrime della Meloni: così Maurizio ha cambiato l'Italia con uno Show

Domani, sabato 25 febbraio, dovrebbe andare in onda C’è posta per te, mentre domenica pomeriggio sarebbe previsto il solito appuntamento fisso con la scuola di Amici. Da lunedì dovrebbe poi ricominciare la settimana di Uomini e Donne. Intanto la puntata odierna è stata rimandata, come segno di rispetto del lutto della De Filippi. Soltanto lo scorso agosto la regina di Canale 5 aveva rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui aveva parlato anche della paura della morte.

"Vittorio, Vittorio...". Merlino sconvolta: Costanzo è morto, lei crolla in lacrime | Video

“Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune dagli ‘ostacoli’ - aveva spiegato la De Filippi - e dalle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte”. Nel corso degli anni Costanzo aveva più volte dichiarato che avrebbe voluto la mano della moglie a stringere la sua nell’ultimo istante. “Le confesso che non so se ne sarò capace - aveva dichiarato la conduttrice - se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”.