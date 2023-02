"Se aveva il caz***o": scandalo Mediaset, allusione a microfono aperto

25 febbraio 2023 a

a

a

Il "van-gate" agita il Grande Fratello Vip e Mediaset. Il conduttore del reality di Canale 5 Alfonso Signorini è infuriato con Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, che si sono rinchiusi nel furgoncino in cortile staccando i microfoni per "confabulare" e, forse, "cospirare". A far arrabbiare il direttore di Chi però è stato il gossip esploso nel segreto del van e intercettato da un microfono che era rimasto aperto.

"Sotto le coperte...". Nikita umiliata: le parole (clamorose) della madre, caos GfVip





Ricapitoliamo: Tavassi e la Incorvaia, su Twitter ormai per tutti gli #Incorvassi, avevano deciso di approfittare delle telecamere puntate verso l'alto nel furgoncino per appartarsi e, parola di Tavassi stesso, fare finalmente sesso. Con loro però c'erano anche gli amici, accusati dagli autori di aver "spoilerato" degli eventi esterni alla casa. Per questo, i quattro "cospiratori" sono stati mandati al televoto con Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli.

"Bruciata, bollita": Gf Vip, insulti e insinuazioni contro Sonia Bruganelli

Ivan Rota, su Dagospia, ricostruisce però il vero casus belli: le parole sprezzanti di Tavassi su Daniele Del Moro. Il ragazzo non ha ancora "consumato" con Oriana Marzoli e Tavassi, in riferimento a una sua presunta omosessualità, l'ha dileggiato con queste parole: "Se Oriana gli diceva di avere il caz***o, ci sarebbe stato subito". Tavassi si è difeso dicendo che si è trattato solo di uno scherzo: "Dani se io pensassi che fosse vero e che tu fossi gay io non scherzerei in questa maniera. Non ti direi mai di baciarci o di fidanzarci. Tu mi conosci e sai che battute faccio. Poi sia chiaro, io ho fatto la battuta e Donnamaria ha solo riso non ha detto altro. Ma era una battuta sul fatto che ci piacciamo". Ma secondo Rota "anche Dal Moro dopo la diretta è risentito".