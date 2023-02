In Onda, Dario Fabbri: "Cosa si sta preparando in Ucraina"

25 febbraio 2023 a

a

a

Dario Fabbri è stato ospite in studio a In Onda, la trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo. L’argomento di discussione non poteva che essere la guerra in Ucraina, dato che è passato un anno da quando Vladimir Putin ha iniziato l’invasone. “L’elemento che emerge da questa settimana - ha dichiarato - è la preparazione di entrambe le parti”.

“Noi e l’Ucraina non abbiamo scelta - ha aggiunto - perché smettere di combattere significherebbe cedere tutto il territorio. C’è la sensazione che le parti si stiano preparando a una guerra lunga. Putin la presenta quasi come apocalittica, mentre gli americani dicono che resteranno al fianco dell’Ucraina fino alla fine. Un anno fa pensavamo che la Russia avrebbe fatto un sol boccone dell’Ucraina, adesso sembra che la guerra possa durare a lungo”.

Sullo sfondo resta sempre il pericolo rappresentato dalla Cina: “Tenta di prendere tempo e di rifarsi il look agli occhi dell’Occidente, ma chi è davvero interessato alla fine della guerra è soprattutto l’Occidente. La Cina non è una ong ma è un impero, l’obiettivo ideale di Pechino è che questa guerra prosegua a bassa intensità perché distrae gli Stati Uniti e indebolisce una potenza come quella Russa, che poi deve andare col cappello in mano dalla Cina a vendere il gas a metà prezzo. La paura cinese è però che questa guerra diventi di larghissima intensità: ciò sconvolgerebbe l’economia mondiale”.