Elly Schlein, Mollicone: "Effetto-Meloni", bomba dai vertici FdI

La vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd è al centro della puntata de L'aria che tira di oggi, 27 febbraio. Ad un certo punto in studio da Myrta Merlino arriva Federico Mollicone, esponente di spicco di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione cultura, e la conduttrice lo accoglie con una battuta: "Siete contenti che due donne si fronteggiano? Finalmente voi uomini un po' in panchina... Ah, ci voleva", dice la Merlino. E Mollicone risponde: "È stato l'effetto Meloni che ha costretto la sinistra a eleggere una donna, giustamente per le sue capacità".

Qui il botta e risposta tra Myrta Merlino e Federico Mollicone

Del resto Giorgia Meloni era stata tra le prime a complimentarsi con Elly Schlein: "Congratulazioni a Elly Schlein e complimenti al Pd per la mobilitazione dei suoi elettori nel congresso", aveva dichiarato il presidente del Consiglio ieri sera appena appreso il risultato delle elezioni per il segretario del Partito democratico. "Spero che l’elezione di una giovane donna alla guida di via del Nazareno possa aiutare la sinistra a guardare avanti e non indietro", ha concluso la premier.

"Ora la segretaria ha una responsabilità davvero grande", ha osservato Goffredo Bettini che ha sempre sostenuto la Schlein, "proporzionale all’entusiasmo che è riuscita a suscitare in tante persone diverse. Da subito ha di fronte la competizione diretta con la premier donna Meloni. Da subito, deve mettere in campo una opposizione adeguata rispetto a una destra che non mi pare né capace né moderata!.