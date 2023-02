Bagnai e le Ong: "Attraggono e a volte organizzano i traffici"

28 febbraio 2023 a

a

a

"Le Ong costituiscono un fattore di attrazione, e in qualche caso organizzano i traffici". Alberto Bagnai, senatore della Lega, punta il dito contro le navi che soccorrono i migranti nel Mediterraneo adombrando un sospetto sul loro rapporto con gli scafisti.

"Particolare forma di Alzheimer". Incredibile: chi insulta così Piantedosi

L'economista, ospite di Coffee Break su La7, commenta la tragedia di Cutro, con oltre 60 disperati morti nel naufragio di una barca partita da Smirne, in Turchia, e andata alla deriva a poche decine di metri dalle coste calabresi, nel mare in burrasca all'alba di domenica. "Le parole del presidente della Regione Calabria confermano che le Ong in quel segmento di mare non hanno operato", e che quindi le polemiche sollevate dalle opposizioni sulla strage da mettere "in conto al governo" per il decreto flussi da poco diventato legge sono puramente strumentali.





"Verso una rivalutazione delle Ong": guarda il video di Bagnai a Coffee Break

"Sicuramente si può argomentare che le Ong svolgono una funzione importante - prosegue Bagnai - ma abbiamo anche ampia esigenza che costituiscono esse stesse un fattore di attrazione, il cosiddetto pull factor: attirano e in qualche caso organizzano questo tipo di traffico. Secondo me il ruolo delle Ong sarà oggetto nel corso del tempo di approfondimenti, indagini e rivalutazioni".

Strage di migranti, scafisti e la sinistra: Salvini furioso, chi trascinerà in tribunale

"Ma una grande operazione europea di sorveglianza e soccorso in mare?", chiede il conduttore Andrea Pancani. "Da umile deputato della Commissione Finanze - replica Bagnai - ricordo che pattugliare costa soldi, e questo costo chi lo sostiene?". Quindi un altro punto: "Tra i migranti le brave persone sono la stragrande maggioranza, ma in altri casi alcuni hanno creato un problema di ordine pubblico, ad esempio in Francia".