Ferragni, bomba di Striscia: "Cosa ha mostrato a Sanremo", rischia grosso

Striscia la Notizia torna a occuparsi del festival di Sanremo e della presunta pubblicità occulta fatta sul palco dell'Ariston. A parlarne è l’inviato di “Rai Scoglio 24”, Pinuccio, che questa volta ha intervistato Domenico Romito, legale di AvvocatideiConsumatori.it. Si tratta di un'associazione che – dopo aver visto i servizi del tg satirico di Antonio Ricci – ha presentato la denuncia che ha poi portato l’Agcom ad aprire una istruttoria contro la Rai.

"Abbiamo chiesto all’Autorità se quello che è successo con Blanco prima e tra Fedez e Rosa Chemical poi sia compatibile con il codice di tutela dei minori, che va sempre rispettato", ha dichiarato Romito a Striscia. Poi, sulla questione della presunta pubblicità occulta, ha aggiunto: "Non riguarda solo Instagram, ma anche la Apple: mostrare di continuo l’ultimo modello del telefono, ben riconoscibile anche se privo del marchio, è pubblicità occulta".

Infine, l’avvocato ha commentato il “caso Ferragni”: "È irrilevante che lei non abbia un accordo commerciale. Sul sito di Instagram ti spiegano i processi per monetizzare i contenuti televisivi e sfruttarli per valorizzare il tuo profilo social. Dal punto di vista economico, l’effetto di questi processi è notevole".