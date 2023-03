"Si tr***a". Belen, bomba piccante a Michelle Impossible

02 marzo 2023 a

"Bambini... si tromba sì". Belen Rodriguez non si trattiene a Michelle Impossible & Friends, su Canale 5, provocando la reazione finto-scandalizzata della padrona di casa, Michelle Hunziker, e della Gialappa's Band che commenta con voce-off: "Nooo", tra applausi e risate del pubblico in studio.

La seconda puntata del "gran varietà" della showgirl svizzera fila via veloce come una scheggia. Dopo il grande carico emotivo della prima puntata, una settimana fa, segnata dall'incontro sul palco con l'ex marito Eros Ramazzotti e la figlia Aurora, che tra poche settimane li renderà nonni per la prima volta, l'episodio numero 2 è stato caratterizzato da un clima decisamente più disteso e scanzonato, con tanti momenti esilaranti.

Sicuramente, il duetto anche musicale tra Michelle e Belen è stato uno dei momenti più commentati della serata. Così come l'acclamatissima reunion tra la Hunziker e Claudio Bisio, con cui ha formato l'iconica e indimenticabile coppia di conduttori di Zelig: frizzi, lazzi, simpatiche prese in giro, l'alchimia tra i due non è mai venuta meno anche ad anni di distanza.

A conquistare anche gli sketch comici affidati al Mago Forest e a Katia Follesa, letteralmente scatenata tra una "ascella non rasata" e una break dance sensuale-demenziale in tenuta da valletta che ha scatenato le risate del pubblico e le ironie, perfide, della Gialappa's: "Queste cose le faccia dal kebabbaro".