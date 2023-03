Pomeriggio 5, D'Urso travolge il paparazzo: "Aveva giurato sulla sua vita"

02 marzo 2023 a

"Non si è comportato bene con me": Barbara D'Urso contro un paparazzo. La conduttrice di Pomeriggio 5 se l'è presa con un fotografo dopo che quest'ultimo ha scattato e fatto finire in prima pagina sul settimanale Chi delle foto in cui la D'Urso è in compagnia dei suoi due figli, della nuora e della nipotina appena nata. La famiglia si trovava al Parco Sempione di Milano. L’invasione della sua privacy da parte del paparazzo, però, non è per niente piaciuta alla conduttrice.

E così ieri, nel corso della diretta, la D’Urso - parlando col suo ospite, il noto paparazzo Alex Fiumara - ha colto la palla al balzo e si è scagliata contro colui che l’ha fotografata al parco insieme ai figli e alla nipotina. Barbara ha rivelato di aver avuto una conversazione con il fotografo e che quest'ultimo le aveva promesso di non pubblicare gli scatti. Promessa che però non è stata mantenuta. "Volevo dirti una cosa Alex, oggi stai tranquillo perché non è giornata - ha cominciato la conduttrice -. Tu lo sai che io ho sempre difeso i paparazzi, amo ogni paparazzo. Penso che sia un lavoro difficile e vi stimo davvero tanto. Oggi però non è giornata perché c’è uno di voi che non si è comportato bene con me".

"Non si è comportato bene perché mi ha fatto delle foto - ha continuato la D'Urso - io ero nascosta in mezzo alla gente con i miei figli. Io sono andata da lui e l’ho pregato, gli ho proprio detto ‘ti scongiuro, ti prego, queste fotografie tienile per te’. Perché noi siamo molto basso profilo, non sono di quelle che fanno le foto con le nuore incinte, con le figlie incinte. Quindi gli ho chiesto questo favore. Lui mi ha giurato sulla sua vita che quelle foto non sarebbero uscite". Poi, rivolgendosi direttamente al paparazzo ha detto: “Cucciolotto, se giuri su di te dovresti mantenere la promessa. Ecco, ora sapete perché non è giornata”.