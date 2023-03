The Voice Senior, vittoria sorpresa: sviene in studio

04 marzo 2023 a

Una vittoria a sorpresa, e meritatissima: Maria Teresa Reale trionfa a The Voice Senior, il talent musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici riservato ad aspiranti cantanti over 60 anni. E Clementino, il suo coach e giudice, stramazza simpaticamente a terra per l'emozione. Anche la 61enne di Frosinone non ha nascosto lo stupore per il verdetto: non era considerata tra le favorite, ma i tre maggiori candidati per la vittoria finale sono rimasti fuori dal quartetto di super-finalisti che si sono giudicati il successo.

Niente fa fare per Stefano Borgia, che aveva stupito tutti alle Blind audition e che per molti doveva regalare la vittoria ai Ricchi e Poveri, e per Aida Cooper e Ronnie Jones, due stimatissimi professionisti, al lavoro con le star della musica italiana negli anni Settanta e Ottanta, su cui aveva puntato Loredana Bertè.

Alla fine, come detto, l'ha spuntata una outsider come Maria Teresa, che ha accolto la proclamazione della Clerici incredula, portandosi una mano sulla fronte e a bocca aperta. A premiarla è stato poi Stefano Coletta, direttore dell’intrattenimento del prime time di Rai1, a conferma di come a viale Mazzini abbiano puntato tanto, vincendo, su The Voice Senior. Per Clementino, mattatore e animatore della giuria, si tratta del primo successo su tre edizioni.