The Voice Senior, incidente dietro le quinte: "Si è fatto male"

Il bello (e il brutto) della diretta colpisce anche a The Voice Senior. La finalissima condotta dello show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici è iniziata con una delicata, emozionante dedica a Maurizio Costanzo, "padre" della televisione italiana scomparso una settimana fa esatta. Lisa Maggio apre la serata interpretando Se telefonando, brano immortale scritto da Costanzo per Mina. "Ovviamente dedichiamo a Maurizio questa canzone", ha preso la parola la conduttrice scatenando un commosso applauso in sala. "Grande Maurizio!", urla Clementino rompendo il silenzio. E Gigi D'Alessio ha aggiunto: "Voglio alzarmi perché l’applauso per Maurizio Costanzo deve essere fatto come si deve, come lui merita". Standing ovation.

La finalissima è poi proseguita con altri momenti emozionanti fino all'esito sorprendente: tra i 4 finalisti non ci sono i grandi favoriti della vigilia. Per stemperare la tensione, in attesa dell'esito del televoto che ha poi incoronato Maria Teresa Reale del team di Clementino, la Clerici ha deciso di raccontare un divertente episodio accaduto dietro le quinte. "Vediamo se la mia autrice mi porta la busta… No, non c’è ancora, perciò vi racconto un episodio di cui parliamo spesso, è accaduto l’anno scorso". "Alla fine dell’ultima puntata dell’anno scorso - ha proseguito Antonellina - un nostro autore, per la foga di correre a prendere la busta, è caduto". Da qui, forse, il ricorso a più miti consigli da parte dello staff di The Voice, che si è preso tutto il tempo necessario.

"L’autore di cui parlo si è fatto male e si è sbucciato tutto - ha aggiunto la Clerici ridendo -. Quest’anno, perciò, al suo posto abbiamo mandato uno più giovane a prendere la busta". Risate collettive prime del tripudio, con Stefano Coletta che premia Mara Teresa e Clementino che stramazza simpaticamente a terra, "svenendo" per l'emozione di un successo tanto inatteso quanto meritato.