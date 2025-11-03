Che tempo che fa, Clerici e Littizzetto gelano Fazio: "Mai data"

C’è una poltrona, una scrivania, uno studio televisivo, un pubblico e due intervistati. Ma stavolta i ruoli si ribaltano, così gli intervistatori diventano intervistati per una sera. È accaduto nell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, lo show d’intrattenimento di Fabio Fazio sul Nove. In occasione dell’inizio della nuova stagione di The Voice Senior, il talent canoro di Rai2, stavolta è la presentatrice Antonella Clerici ad intervistare in coppia sia Fazio sia Luciana Littizzetto e ogni domanda, inevitabilmente, diventa una gag.

La Clerici parte semplice: “Allora, nome completo?”. La comica torinese è subito in forma: “È Luciana Littizzetto, tutte consonanti doppie e le vocali singole come me! Sono una donna, sono una madre, sono una cristiana, sono balenga!”. Fazio precisa: “Non hai secondi nomi tu? Io ho tre secondi nomi, li uso a seconda dei giorni. Si, perché allora si dava il nome dei nonni. Io mi chiamo Agostino Francesco”. La Littizzetto sbianca: “Agostino? Da adesso in avanti lo chiamo Agostino”. La Clerici, poi, passa più sul personale: “Questa domanda… non so se la posso fare, ma gliela faccio”.