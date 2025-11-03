Che tempo che fa, Clerici e Littizzetto gelano Fazio: "Mai data"

C’è una poltrona, una scrivania, uno studio televisivo, un pubblico e due intervistati. Ma stavolta i ruoli si ribaltano, così gli intervistatori diventano intervistati per una sera. È accaduto nell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, lo show d’intrattenimento di Fabio Fazio sul Nove. In occasione dell’inizio della nuova stagione di The Voice Senior, il talent canoro di Rai2, stavolta è la presentatrice Antonella Clerici ad intervistare in coppia sia Fazio sia Luciana Littizzetto e ogni domanda, inevitabilmente, diventa una gag.
La Clerici parte semplice: “Allora, nome completo?”. La comica torinese è subito in forma: “È Luciana Littizzetto, tutte consonanti doppie e le vocali singole come me! Sono una donna, sono una madre, sono una cristiana, sono balenga!”. Fazio precisa: “Non hai secondi nomi tu? Io ho tre secondi nomi, li uso a seconda dei giorni. Si, perché allora si dava il nome dei nonni. Io mi chiamo Agostino Francesco”. La Littizzetto sbianca: “Agostino? Da adesso in avanti lo chiamo Agostino”. La Clerici, poi, passa più sul personale: “Questa domanda… non so se la posso fare, ma gliela faccio”.
Luciana non le dà il tempo ed entra a gamba tesa su Fazio: “Non gliel’ho mai data, no! Lui non me l’ha neanche mai chiesta”. Ancora la presentatrice chiede: “La cosa più trasgressiva che hai fatto, vera?”. Ancora la Littizzetto punge: “Pizza a domicilio?”. Facendosi un po’ più seria, la Clerici chiede: “Ricordate la vostra prima volta insieme?”. E la comica ancora a nastro: “Sono anni di psicoterapia per cercare di dimenticarla, però ho capito subito che era uno molto avanti. Infatti aveva 35-40 anni e ne dimostrava ottanta, era già avanti”. Luciana, poi, tenta di ricordare: “La prima volta insieme? Era a Bravo, grazie no?”.
Fazio la corregge: “Ma no, non era lì, non lavoravamo insieme. Io lì l'ho proprio scoperta, lei deve tutto a me, lei faceva un concorso”. E la comica: “E lui presentava insieme a Moana Pozzi”. Fazio conferma: “Vero, presentavo insieme alla Pozzi. C'era una giuria che l'aveva scelta, l'aveva eletta”.
La Clerici, alla fine, torna nel ruolo di intervistata e annuncia la nuova squadra di giudici del talent in esclusiva: “C’è Loredana Berté, c'è Arisa, c'è Clementino. Questi c'erano anche l'anno scorso, c'è come nuova entrata Nek che è bravissimo e che vi stupirà. Ha un grande cuore, vi stupirà ed è bravissimo anche nel ruolo di coach. Insieme a Clementino sulla stessa poltrona anche Rocco Hunt, due scugnizzi napoletani. Il format prevede solo 4 poltrone, una deve essere per forza condivisa”.
