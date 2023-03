Fedez e Chiara Ferragni? Soldi, la (stranissima) decisione della Rai

04 marzo 2023 a

Durante il Consiglio d'amministrazione della Rai del 3 marzo non si è discusso dei contratti di Chiara Ferragni, Fedez e Amadeus relativi all’ultimo Festival di Sanremo sui quali i consiglieri avevano chiesto chiarimenti all’amministratore delegato Carlo Fuortes. A quanto si apprende, quest'ultimo si sarebbe impegnato a metterli a disposizione dei consiglieri in una data successiva, comunque entro giovedì 16 marzo, quando si svolgerà il prossimo Cda.

La richiesta dei consiglieri parte dal fatto che durante il Festival di Sanremo è stato dato un amplissimo spazio a Instagram nel racconto delle cinque serate e si è sollevato il sospetto di un possibile caso di pubblicità occulta, in relazione all'esplicita smentita da parte Rai di una partnership con la piattaforma social.

Per questa ragione si chiede di fare chiarezza sulla natura dell'accordo con Ferragni e Fedez, volti di punta di Instagram sul fronte nazionale, per appurare dunque che non ci sia alcun legame tra i loro contratti e gli accordi con la piattaforma del gruppo Meta. Un altro nodo da sciogliere riguardava poi le riprese di una troupe di Amazon durante il backstage del Festival per la realizzazione di nuove puntate della serie tv in onda su Prime Video The Ferragnez. In questo caso la Rai ha chiarito che quelle immagini appartengono a Viale Mazzini, salve acquisto da parte di Amazon.