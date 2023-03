Non è l'arena, Messina Denaro in chat: "Capisce solo il caz***o"

06 marzo 2023 a

Scandagliando le chat private di Matteo Messina Denaro, a Non è l'arena su La7 mandano in onda un messaggio vocale del boss di Cosa Nostra finito in manette lo scorso gennaio dopo 30 anni di latitanza sinceramente sconcertante.

Il tema è quello del rapporto, difficilissimo, con la figlia Lorenza giudicata colpevole dal padre di averlo "dimenticato" e soprattutto di aver scelto una vita lontana da mafia e criminalità. "Lui dice di avere varie figlie, ma quando si parla di Lavinia il clima si surriscalda", premette Massimo Giletti, in studio.



Matteo Messina Denaro insulta la figlia, guarda il video di Non è l'arena

"Io non lavoro più - dice Messina Denaro nella chat in cui si presenta con l'alias Andrea Bonafede - però mi sono reso conto che l'imbelle, o l'ebete, cioè mia figlia non ne capisce proprio niente di mercato, di queste cose. Non ne capisce un caz***o, forse capisce solo il caz***o. E' questo il punto. E quindi devo essere io che la sto coadiuvando per cercare di insegnarle cosa fare, perché questo è lo scotto che si paga per il fatto che se ne sono andate e non sono mai state con me. Io ufficialmente non lavoro più, ed è vero, non vado più in nessuna fiera... Ma ancora oggi la devo consigliare perché vedo che non è in grado. Non sa sfruttare le situazioni, io sono un tipo che se può guadagnare 10 guadagno 10, se lei può guadagnare 10 guadagna 2".