Costanzo-De Filippi, un ricordo commovente

"Tu sei l'ospite che più mi dà agitazione in assoluto": Maria De Filippi lo disse a Maurizio Costanzo durante il serale di Amici 11. "Volevo dire pubblicamente che io amo moltissimo questo piccolo grande uomo e che se sono qua è grazie a te e poi voglio dire pubblicamente che non so se quello che faccio lo faccio bene o male, dipende dai punti di vista, però qualsiasi cosa io abbia fatto in tv l'ho fatta guardando te", continuò ancora la conduttrice. Poi il giornalista chiese al direttore d'orchestra: "Maestro mi fa uno swing per favore?". E iniziò a volteggiare con la moglie in studio. Il video che ricorda questo dolce momento è già diventato virale sui social.