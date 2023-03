Maurizio Crozza blindato, rumors: che contratto ha firmato

07 marzo 2023 a

Maurizio Crozza non lascia il Nove. Anzi, rimarrà lì per almeno altri tre anni. Come si legge su davidemaggio.it, l’artista ligure e Warner Bros. Discovery hanno rinnovato la collaborazione nata nel 2017. Il lavoro del noto imitatore è stato parecchio apprezzato, visti anche gli ottimi riscontri del suo one man show del venerdì sera, Fratelli di Crozza. “Siamo felici di annunciare il rinnovo della partnership con Maurizio Crozza. Maurizio è uno dei più grandi talenti artistici italiani e siamo orgogliosi di averlo sui nostri canali lineari e digitali”, ha fatto sapere Alessandro Araimo, General Manager Sud Europa di Warner Bros. Discovery.

Lo show di Crozza è partito bene anche con la nuova stagione iniziata a febbraio. Basti pensare che al suo debutto ha registrato il 5.6% di share, salito al 5.8% nel secondo appuntamento della scorsa settimana. “Arriviamo dalla migliore stagione di sempre (sia in televisione che sul web) e anche l’avvio della nuova promette bene, con un risultato ancora in crescita rispetto all’anno scorso - ha aggiunto Araimo -. Ed è proprio grazie a questa continua crescita negli anni, oltre che all’impatto avuto sull’intero portfolio del Gruppo che posso affermare che l’investimento su Fratelli di Crozza è, senza ombra di dubbio, uno dei migliori che Warner Bros. Discovery abbia fatto in Italia“.