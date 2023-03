Sesso di notte sotto le coperte: esplode Mediaset

07 marzo 2023 a

Ormai il Grande Fratello è diventato il Grande… Convento. Pier Silvio Berlusconi è intervenuto in prima persona per richiamare la produzione e gli autori del reality, che per la prima volta dopo oltre vent’anni è costretto a snaturarsi perché ritenuto troppo volgare. Nella puntata di lunedì 6 marzo è quindi avvenuta la svolta “pace e amore”, appoggiata da Alfonso Signorini, che ha dovuto mettere da parte liti furiose e linguaggi sopra le righe.

In casa i concorrenti, ormai stremati dopo quasi sei mesi di reality, hanno paura di qualsiasi cosa e cercano di stare ben attenti a non infrangere le numerose regole comportamentali che sono state imposte. C’è però chi ancora prova a fare qualcosa, con il favore delle tenebre e soprattutto delle coperte per eludere le telecamere. Nella notte tra lunedì e martedì, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono “sfogati” a letto dopo settimane di litigi e incomprensioni.

Nessuno ha visto nulla, ma a “tradire” la coppia sono state Oriana Marzoli e Milena Miconi, che la mattina dopo hanno raccontato agli altri inquilini di aver visto Antonella e Donnamaria fare l’amore. “Oriana mi ha urlato di guardare - ha dichiarato la Miconi - e io mi sono alzata. No vabbè, nella stanza rossa. Con le luci accese, sotto la coperta… I movimenti erano una cosa… Sta coperta che faceva…”.