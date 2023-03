Le Iene, la rivelazione: in quali giorni è più facile smettere di fumare

09 marzo 2023 a

Roberto Boffi ha tenuto un monologo a Le Iene sul vizio delle sigarette in qualità di membro dell’Istituto nazionale dei tumori. “Mi chiamano ‘dottor fumo’ - ha esordito nello spazio concessogli dalla trasmissione di Italia1 - perché ho aiutato tante persone a smettere di fumare. È la droga perfetta, in meno di dieci secondi la nicotina arriva alla parte del cervello che regola le emozioni, ti fa sentire bene, in controllo”.

“Allontana i problemi - ha spiegato - ma l’illusione dura poco perché subito devi fumare un’altra sigaretta e così si scatena la dipendenza. Fumiamo anche se sappiamo che causa tumori, disturbi cardiovascolari e alle vie respiratorie perché tutti rimuoviamo le nostre paure. Non serve a nulla spaventare i fumatori, non sono loro i nemici, anzi. Il vero nemico è il fumo, che è una vera e propria dipendenza, difficile da eliminare perché travestita da piacere”.

E allora come si fa a uscirne? “Bisogna ricavare lo stesso piacere da altre fonti, meno dannose - ha risposto Boffi - come medico non posso proporvi piaceri facili quanto la sigaretta ma ne conosco diversi, più salutari e gradevoli, insieme a qualche trucco del mestiere. Ne svelo uno: è più facile smettere in primavera. Le giornate si allungano, la luce solare fa salire il buon umore, si riduce lo stress. Quindi se siete fumatori - ha chiosato - mancano pochi giorni al momento giusto per scegliere il vero piacere”.