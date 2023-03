Michelle Impossibile, addio Hunziker? Una bomba a ridosso dell'ultima puntata

08 marzo 2023 a

Michelle Impossibile è giunto al terzo e ultimo appuntamento di questa seconda edizione, che ha fatto registrare un buon risultato sia in termini di ascolti che di critica. Dalle anticipazioni risulta che nella puntata di stasera, mercoledì 8 marzo, saliranno sul palco Pierfrancesco Favino e il duo Pio e Amedeo. L’intrattenimento musicale sarà invece garantito dalla presenza degli Articolo 31, freschi di partecipazione al Festival di Sanremo.

Parlando invece degli ascolti, che sono ovviamente importanti per capire che lo show di Michelle Hunziker può avere un futuro, due settimane fa la prima puntata aveva quasi sfiorato i 3 milioni di telespettatori di media, con uno share del 21,3%. Un risultato eccellente, superiore ad esempio alla media del Grande Fratello Vip, che è uno dei programmi di punta della prima serata di Canale 5. La seconda puntata ha fatto registrare una perdita di circa 600mila spettatori, con lo share che è sceso al 17,3%.

Non resta che attendere e vedere se con la terza e ultima puntata di questa edizione riuscirà la Hunziker a rialzare gli ascolti, fermo restando che i risultati per Mediaset sono comunque buoni. Un dato positivo, secondo i bene informati, potrebbe però aiutare Michelle a convincere i dirigenti del Biscione a confermare il suo show anche per una terza edizione. In caso contrario, la strada potrebbe farsi in salita...