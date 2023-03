Elly Schlein, "la differenza con la Meloni": l'attacco di Selvaggia Lucarelli

10 marzo 2023 a

"Per la prima volta sono andata a votare alle primarie". Con questo esordio Selvaggia Lucarelli, nel corso della puntata di giovedì 9 marzo di PiazzaPulita, rende nota la propria preferenza. A suo dire Elly Schlein "ha intercettato un desiderio di sinistra più puro, forse più ingenua". Per l'opinionista in studio da Corrado Formigli l'arrivo della neo leader è il simbolo di una "sinistra meno piegata alle logiche del potere". E, incalzata dal conduttore sui "vecchi dirigenti" dietro la dem, la Lucarelli non esita a rispondere: "Non è che poteva scrollarsi di dosso i vecchi dirigenti, se questi l'hanno appoggiata...".

Non solo. "In lei vedo una sinistra progressista, femminista, antifascista, una donna moderna", prosegue per poi lasciarsi andare a un confronto tra la Schlein e Giorgia Meloni. Quest'ultima ha fatto sua una frase femminista in occasione dell'8 marzo, già pronunciata dall'avversaria, ossia "Anche questa volta non ci hanno visti arrivare". "Già che si appropria di uno slogan femminista mi fa sorridere, la Meloni l'abbiamo vista arrivare. Forse solo Salvini non l'ha vista, impegnato a governare con tutti. Il punto è che lei incarna un tipo di politica conservatrice, incarna una politica machista mentre Schlein incarna l'opposto. La Meloni non può fare sua quella frase", arriva a dire l'ospite.

Ma le critiche al premier non finiscono qua. Ecco che su La7 si passa alla strage di Cutro. E sempre in riferimento alla leader di Fratelli d'Italia, la Lucarelli attacca: "Ha aspettato che portassero via le bare, la politica del suo governo è volta a disumanizzare i migranti. Meloni è andata a Cutro perché lei, per quanto si vanti, è sempre attenta al sentire comune. Ha capito che la sua assenza è stata pesante e ha indignato molti cittadini italiani. Ha voluto fare questo gesto a modo suo, quando ha deciso lei, con chi ha deciso lei, non ci è andata nei primi momenti della tragedia, lì ci è andato Mattarella a portare lo Stato… l’empatia l’ha portata Elly Schlein. Giorgia Meloni ha aspettato che le acque si calmassero".