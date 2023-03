Viva Rai 2, Fiorello si scusa in diretta: "Mi è scappato"

10 marzo 2023 a

Ha parlato anche di asteroidi oggi Fiorello a Viva Rai 2. Lo showman siciliano ha letto un articolo sul Corriere della Sera che spiegava quali sono i dieci asteroidi più temuti e quando potrebbero entrare in rotta di collisione con la Terra. Quando il conduttore ha scoperto che un evento sarebbe previsto per il 23 luglio 2023, gli è scappato un “min**ia, oh min**ia”. Poi, ricordando che ci sono bambini che seguono la trasmissione, ha aggiunto: “Scusate, mi è scappato ma è perché il 23 luglio del 2023 ne arriva uno di 700m. Ma di possibilità poco probabile”.

A un certo punto Fabrizio Biggio ha spiegato che ci sono vari asteroidi che arriveranno nel corso degli anni sulla Terra. Di questi, alcuni ci riguardano perché potrebbero schiantarsi di qui a breve, mentre altri non ci riguardano perché il rischio di un loro arrivo è parecchio lontano nel tempo. Fiorello non ha preso bene la notizia e quindi, sconvolto, ha chiesto: "Ma chi te l’ha detta questa cosa? C’è la notizia? Ma roba da matti. Incredibile. È tutto vero, è Il Corriere della Sera. Occhio a questa notizia, guardatela bene perché questa ci riguarda da vicino”.

Infine una divertentissima gag su Amadeus. A un certo punto, infatti, lo showman ha incluso il suo amico nella lista degli asteroidi e ha detto: "E poi guardate questo, l’Amadeus. Di 1 metro e 81. Arriverà il 6 febbraio 2024, la settimana del Festival di Sanremo. Possibilità 100%, e da qui non ci salviamo. Incredibile l’asteroide Amadeus”.