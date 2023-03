Storace contro l'anarchico Valitutti: "Vergogna, meriterebbe uno sganassone"

13 marzo 2023 a

Durissimo scontro a Non è l'arena, su La7, tra Francesco Storace e Pasquale Nello Valitutti. L'anziano anarchico in sedia a rotelle, compagno di lotta di Alfredo Cospito, accusa l'ex governatore del Lazio di mentire sul suo conto. "Io non la querelo perché è inutile". "Si mente per abitudine", incalza Valitutti.

"Il punto è che mi preoccupa molto che si possano dire certe cose. Io ho visto le persone giustiziate, durante gli Anni di Piombo - ricorda Storace a proposito dell'istigazione alla violenza contro lo Stato e il nemico politico -. La casa, davanti ad Acca Larentia, l'auto. Io l'ho sentito sulla pelle quando mi hanno sparato. E' sempre un pericolo, Cospito alla fine ha scelto lui di dar vita a questa roba".



E qui Valitutti perde il controllo: "Sentire parlare questa persona contro la violenza, quando dal suo habitat politico sono usciti gli esecutori materiali di Piazza Fontana, di Brescia, dei treni e di Bologna mi fa orrore, mi fa orrore veramente! Voi avete ucciso la gente per fini politici, noi invece non siamo stragisti, se colpiamo qualcuno è dal basso verso l'alto. Vergogna!".

"Lei è anziano e su una sedia a rotelle - replica Storace - altrimenti si meriterebbe uno sganassone. Si deve vergognare, si deve vergognare di quello che ha detto". Interviene anche Massimo Giletti: "Lei non può dire però questo a Giletti". "Non ho detto a lui - si arrampica sugli specchi Valitutti -, ho detto dal suo habitat politico".