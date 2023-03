Ilary Blasi, lo sfregio di Totti: "Pronto parlare in tv dalla Fagnani"

13 marzo 2023 a

Dopo l'ospitata di Ilary Blasi dello scorso anno, Francesca Fagnani è pronta ad accogliere Francesco Totti. L'ex calciatore potrebbe ben presto essere ospite di Belve, il programma da lei condotto su Rai 2. Stando alle indiscrezioni riportate, il fu capitano della Roma potrebbe sottoporsi a una clamorosa intervista nell'ultimo nell’ultima puntata di questa edizione, quella prevista per il prossimo martedì 21 marzo.

Uno smacco per la Blasi che invece potrebbe dare la sua versione della fine del matrimonio solo successivamente a Verissimo, dall'amica Silvia Toffanin. Quest'ultima infatti sarebbe prevista per aprile, prima dell’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Alla Fagnani l'ex calciatore potrebbe svelare nuovi e inaspettati retroscena sulla separazione dell'anno. A maggior ragione con la "guerra" in tribunale. La coppia, ormai scoppiata, rifiuta di venirsi incontro.

È notizia delle ultime ore che l'udienza per la separazione è saltata. I due ex coniugi non solo non hanno raggiunto un accordo sul mantenimento e l’affidamento dei figli, ma nemmeno sulla data d’inizio della causa. La prima udienza era stata fissata per il 14 marzo ma Totti aveva chiesto un differimento dell’udienza perché si è costituito in giudizio solo giovedì scorso e ha bisogno di più tempo per preparare la sua difesa. E chissà se proprio a Belve l'ex capitano non svelerà la sua contromossa. Solo mesi fa la Fagnani aveva avuto in studio la Blasi. Nella precedente edizione la conduttrice aveva incalzato la collega su quelle voci ormai sempre più diffuse: "La vostra storia d’amore potrebbe sopravvivere a un tradimento?", era stata la domanda. E Ilary senza pensarci due volte: "No, né dell’uno né dell’altra".