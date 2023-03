Mentana, frecciata alla Gruber: "Se mi denuncia...", come chiude il TgLa7

13 marzo 2023 a

a

a

Enrico Mentana ha chiuso l’edizione serale del TgLa7 di lunedì 13 marzo con una frecciatina a Lilli Gruber. Dopo essere andato lungo con la Dataroom di Milena Gabanelli, il direttore si è scusato per il ritardo con la collega di Otto e Mezzo a modo suo, ovvero palesando tutta la sua vena ironica: “Ci porterebbe in tribunale e vincerebbe sicuramente la causa. Se non ci ha denunciato, stasera ospita Sallusti, Scanzi, Guerzoni e Ercoli Finzi”.

Cutro? Gridare alla strage non paga: sondaggio Mentana, le cifre. Clamoroso: a chi ruba voti Schlein

Dopo questo breve siparietto, Mentana ha dato la linea alla Gruber, che ha subito affrontato il tema caldo di giornata: quello dell’immigrazione, che nelle ultime ore ha fatto registrare una novità interessante, con i ministri Tajani e Crosetto che hanno accusato i mercenari del gruppo Wagner di un possibile coinvolgimento nel boom di sbarchi che si sta registrando in Italia. “Questo è più di un sospetto - ha commentato Alessandro Sallusti a Otto e Mezzo - è possibile che organizzazioni di trafficanti di uomini che puntano all’Italia per espletare i loro traffici siano finanziate e istruite dai servizi segreti russi”.

"A chi deve stare attenta Giorgia Meloni". Profezia Mentana: un rischio impensabile

“Non è un’ipotesi del governo - ha sottolineato Sallusti - ma dei nostri servizi segreti, che evidentemente ha raccolto una serie di informazioni. La ricetta Meloni sui migranti? Non so se è giusta, ma so che quelle degli ultimi dieci anni sono state sbagliate e ha governato sempre la sinistra. È disumano, vigliacco buttare in politica il conto dei morti, anche perché la più grande tragedia numerica in mare si è verificata col governo Letta e la seconda con quello Prodi”.