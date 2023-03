Striscia la Notizia, la borseggiatrice gela Staffelli: "Cosa vuoi da me? Io..."

14 marzo 2023 a

"Che cosa vuoi da me? Io faccio il mio lavoro": così una borseggiatrice a Milano ha risposto a Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia. Mentre stava girando un servizio in centro, il conduttore ha incontrato per caso una giovane donna che lui stesso aveva sorpreso a rubare il giorno prima: "Ma come, il giorno dopo senza problemi si torna subito a rubare?". "Il tuo lavoro è rubare?", le ha chiesto Staffelli. Lei ha risposto di sì, poi lo ha minacciato, dicendogli che non le importa niente di lui. "Questo l’ho capito, ma le immagini sono chiare...", ha replicato l'inviato del tg satirico. "Che ti importa se io rubo?", ha continuato la donna. "A me interessa, perché non è corretto che tu vada rubare alla gente. Interessa anche alla polizia, anche ai carabinieri", ha provato a spiegare Staffelli.

"No, non interessa, non gli interessa niente alla polizia", ha controbattuto la borseggiatrice, terminando la sua risposta con un'altra sfilza di insulti contro l'inviato. "Con la legge Cartabia le borseggiatrici a Milano sembrano essersi moltiplicate, perché di fatto il reato di furto e borseggio non è più perseguibile tramite denuncia d'ufficio, bensì saranno le vittime a dover querelare le lestofanti e portarle in tribunale. E questo ovviamente accade in rarissimi casi", ha spiegato Staffelli nell'introduzione del servizio.

L'inviato infine ha messo in guardia i cittadini, spiegando che di recente una nuova tecnica di furto è il cosiddetto "trucco del foglietto": una cartina di Milano spiegazzata viene posata sui tavolini da ragazzi che fingono di chiedere informazioni. Il trucco è posare la cartina sul telefono della vittima e, mentre questa è distratta, allontanarsi portandosi via sia la cartina che il cellulare. "È accaduto anche a mia figlia", ha confessato Staffelli.