"Perbacco, questo...". Bersani perde il controllo: insulti a Salvini e Meloni

Anche Pier Luigi Bersani non si sottrae al rito del commento sul "karaoke" di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, l'ex segretario del Pd ascolta le riflessioni con una serie di "mmhm" ed "eh...", esprimendo già il proprio disgusto per la festa di compleanno del leader leghista, a cui venerdì sera hanno partecipato svariati membri del governo e del centrodestra.

La sinistra ha accusato il leader della Lega e la premier di "insensibilità", per aver cantato mentre a Cutro si contano ancora i migranti morti nel naufragio di più di due settimane fa, criticando anche la scelta di cantare La canzone di Marinella di Fabrizio De Andrè il cui testo farebbe riferimento a un annegamento ( dettaglio, questo, filologicamente sbagliato ).

"Come dice Nicola Porro, mica è reato festeggiare un compleanno. Lei che non è moralista si è indignato o pensa che sia un peccato veniale o è dispiaciuto?", domanda la Merlino. "Tristezza, tristezza dai. Non si rendono conto del momento - replica con un sorriso sarcastico l'ex smacchiatore di giaguari -. Il karaoke l'ho fatto anche io, ma è il momento... Non ti sfiora l'idea che stai cantando una canzone che allude a un annegamento?".



"Vuol dire che proprio sei fuo.., cioè non ci stai pensando, non ci stai pensando perbacco - aggiunge Bersani -. I salvataggi sono ancora in corso. La reazione cosa vuoi è di tristezza. Che razza di immagine si dà? Ragazzi, non hanno preso ancora le misure di governare un Paese".