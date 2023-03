PiazzaPulita, Formigli avverte il governo: "Da giorni..."

15 marzo 2023 a

Corrado Formigli mette le mani avanti. In attesa della nuova puntata di PiazzaPulita in onda su La7, il conduttore avverte: "Giovedì 16 marzo torniamo sulle tragedie dei migranti in mare. I nostri inviati stanno ricostruendo i fatti e da giorni chiedono di parlare con la Guardia Costiera: nessun riscontro. Perché? Attendiamo risposte come sempre accaduto in passato". E proprio quest'ultima frase sembra una chiara frecciata.

Intanto nelle scorse settimane non era passato inosservato l'impegno del programma contro il governo. La trasmissione ha inaugurato una rubrica. L'obiettivo era stato spiegato dallo stesso giornalista: "Da stasera le promesse del governo saranno monitorate tutte le settimane con una rubrica apposita". Un annuncio che però aveva scatenato l'ira dei social.

"Come mai una rubrica del genere non è mai stata proposta negli ultimi dieci anni?", scriveva un utente a cui in diversi facevano eco: "Perché non sul Qatargate?", "Ottimo. Giornalismo equo direi. Mi sembra giusto farlo anche al Governo della Meloni. Ops mi dicono che è la prima volta in assoluto. Grande Formy!!!". Accuse a cui Formigli aveva comunque deciso di replicare: "È polemica per la scelta di Formigli di dar vita a una rubrica che 'monitora le promesse del Governo Meloni, come venne fatto con Renzi, Conte 1 e Conte 2".