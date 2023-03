Madonna di Trevignano, "le stigmate della veggente": la perizia choc

Roberto Tortora 16 marzo 2023 a

Abbiamo trovato l’erede di Padre Pio. Forse. La rivelazione choc arriva da Pomeriggio 5, il salotto di Canale 5 di Barbara D’Urso. Durante la trasmissione, infatti, il medico Rosanna Chifari ha certificato che le ferite sulle mani di Gisella Cardia sono simili a quelle del frate di Pietrelcina: "Mi sono trovata di fronte a un fenomeno assolutamente straordinario - sostiene la dottoressa che poi spiega - in una situazione clinica normale, una ferita di questo tipo comporterebbe una sintomatologia molto eclatante e grave. Invece le sue mani, malgrado le lesioni, si muovono normalmente, la stessa cosa accadeva in altre figure come quella di Padre Pio".

La Cardia, veggente di origini siciliane, sostiene di riuscire a parlare con la Madonna di Trevignano, piccolo paesino sulle sponde del lago di Bracciano, dove vive insieme al marito. Cinque anni fa ha portato con sé, di ritorno da un viaggio a Medjugorie, una statuina in ceramica della Vergine Maria che un giorno, all’improvviso, ha cominciato a versare lacrime e sangue e a lanciare messaggi alla donna. La Chifari, ospite di Pomeriggio Cinque, ha anche specificato: "A partire dal mercoledì delle ceneri, sulle mani e sui piedi di Gisella Cardia - racconta Rosanna Chifari - si aprono delle ferite di forma circolare. Dei veri e propri buchi sanguinanti, ma non in forma emorragica, profumano intensamente di fiori - considera il medico - e soprattutto le mani non mostrano delle difficoltà funzionali quando invece dovrebbero essere assolutamente bloccate con le dita gonfie e rosse".

Addirittura, la Cardia non avrebbe solo visioni e stigmate, ma anche i segni di una corona di spine: "Si tratta di manifestazioni ematiche sotto pelle su tutta la fronte – spiega la dottoressa Chifari - le ho viste io perché ero con lei il venerdì santo, iniziano a scomparire dopo le tre del pomeriggio. I santi, durante la passione di Cristo, soffrivano di arresto cardiaco. Questo non l'ho riscontrato nella signora Gisella, ma non lo escluderei - sottolinea Rosanna Chifari, che poi conclude - questi sono fenomeni non scientificamente spiegabili". Pasqua si avvicina, dobbiamo attenderci altre eclatanti manifestazioni sul corpo di Gisella Cardia?