Striscia la Notizia, il sondaggio spazza via la sinistra: "Una str***"

Un sondaggio mette a tacere il Partito democratico. A realizzarlo Striscia la Notizia, che nella puntata di giovedì 16 marzo, manda in onda su Canale 5 il "verdetto" degli italiani. Il caso è noto: nei giorni scorsi la consigliera comunale dem della Regione Lombardia, Monica Romano, si è scagliata contro "la violenza" di quei cittadini che filmano ladri e reati. Lo stesso tg satirico di Antonio Ricci ha più volte denunciato, assieme a Valerio Staffelli, il "lavoro" delle ladre rom che derubano ignari passanti nelle stazioni metropolitane di Milano.

Risultato? Il 99 per cento dei votanti – è l'esito finale – crede che la Romano abbia detto "una stro***ta", come sostenuto da Rocco Tanica, tastierista del gruppo Elio e le Storie Tese. "Quest’abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm di Milano e di diffondere i video su pagine Instagram con centinaia di migliaia di followers è violenza, ed è molto preoccupante. […] Le cittadine e i cittadini che sanno davvero che cos’è il senso civico alzino la voce e invitino a spegnere le fotocamere", aveva detto la consigliera del Pd.

Immediata la replica di Tanica: "Grazie a Monica Romano per questa grandiosa str**ta". Non a caso per la seconda volta la Lombardia sceglie Attilio Fontana. Alle ultime elezioni i cittadini hanno preferito il centrodestra. D'altronde se quella della Romano è l'opposizione...