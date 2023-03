Il cantante mascherato, "Al Bano e Jasmine!": ma... disastro in diretta

19 marzo 2023 a

Uno strano caso a Il cantante mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 e tornato in onda con la prima puntata della nuova edizione sabato 18 marzo. Uno strano caso che riguarda Al Bano Carrisi e la figlia Jasmine.

Il punto è che DavideMaggio.it aveva fatto sapere che dietro il costume del mascherato per una notte ci sarebbero stati proprio loro, Al Bano e Jasmine. E invece no, tutto sbagliato: all'interno del costume del Cuore ecco infatti Stefania Sandrelli e Amanda, anche in questo caso tutto in famiglia, ma niente a che spartire con i Carrisi.

Ma l'errore di Davide Maggio, oggettivamente, non è arrivato a sorpresa: gli indizi infatti non portavano affatto verso Al Bano e Jasmine. Questo per come il costume si muoveva, ma anche per l'inflessione della voce e per gli indizi musicali. Insomma, un discreto sfondone...