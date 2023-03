Il cantante mascherato, Milly Carlucci: "Chiedo scusa", prima puntata drammatica

19 marzo 2023 a

Una prima puntata difficile per Milly Carlucci, quella de Il cantante mascherato in onda su Rai 1 sabato 18 marzo. Non solo per la concorrenza di Amici 22 di Maria De Filippi, ma anche per il cambio di format che ha spalmato il programma della Carlucci su orari inconsueti. Insomma, la puntata dura molto di più.

E ancora, in molti hanno criticato sui social la decisione di eliminare alcune maschere, come quella del Cigno delle scorse edizioni: "Ma la gente a casa non ha capito come funziona il gioco, deve restare in gara chi non si capisce, no il criceto che si è capito ancora prima di cantare", scriveva per esempio un utente sui social.

Ma come detto, anche i tempi hanno giocato un ruolo negativo. Sempre sui social sono piovute diverse critiche per la lunghezza de Il cantante mascherato alla sua serata d'esordio: "Ma quest’anno Il cantante mascherato si crede di essere Sanremo?", era uno dei commenti più gettonati. Non solo puntata lunga, ma anche più lunga del previsto. Tanto che la Carlucci ha sforato. Non a caso, in chiusura di puntata ha affermato: "Abbiamo sforato, chiedo scusa a Nunzia De Girolamo per Ciao Maschio". Per Milly Carlucci, insomma, un esordio in salita.