Non è l'Arena, Giletti contro Travaglio: indiscrezioni esplosive

Come ogni domenica, ecco che scalda i motori Massimo Giletti per il suo Non è l'Arena, in onda su La7 a partire dalle 21.15. E nel frattempo filtrano le anticipazioni su quello che vedremo nella puntata di oggi, 19 marzo.

In primis, anche in questa occasione, un focus sulla mafia, nel mirino Matteo Messina Denaro, il boss dei boss arrestato lo scorso 7 febbraio. Non è l'Arena, infatti, da tempo è un punto di riferimento per gli approfondimenti su mafia e Cosa nostra: Giletti ascolterà ancora la donna amica di Messina Denaro, la donna che aveva condiviso col boss il percorso ospedaliero nella lotta contro il tumore. Da par suo, la signora continua a sostenere di essere stata del tutto ignara dell'identità di Messina Denaro, che si nascondeva dietro il falso nome Andrea Bonafede.

Dunque ci si occuperà anche di Laura Bonafede, la maestra accusata di aver nascosto la latitanza del boss: si tratta della figlia del boss Bonafede e moglie del boss Gentile. E ancora, tra gli ospiti di Giletti, ecco anche il super-pentito Gaspare Mutolo.

Ma a Non è l'Arena non si parlerà soltanto di mafia: poi, anche una lunga parentesi politica. E tra gli ospiti di questo segmento ecco spuntare un nome inconsueto: quello di Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, e per certo non assiduo frequentatore degli studi di Giletti. Insomma faccia a faccia tra Giletti e Travaglio, due giornalisti agli antipodi: un duello che promette scintille. Tra gli altri ospiti anche Luca Telese, Massimo Russo e Sandra Amurri.