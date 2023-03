Domenica In, Vittorio Sgarbi-choc: "Quelle sono tutte tro***". Si scatena l'inferno

19 marzo 2023 a

Vittorio Sgarbi nella bufera per l'intervista a Domenica In. Il caos si è scatenato quando in studio sono entrate le sue figlie: Evelina, nata nel 2000, e Alba, venuta alla luce nel 1999. Le due ragazze hanno in parte smentito la narrazione del critico che si descrive come padre assente. “Lui è un papà molto dolce e presente, non fisicamente, in ogni passo che facciamo. Sono orgogliosa di essere sua figlia”, ha detto Alba. “Ma è vero, fa tanta scena ma c’è quando c’è bisogno”, l’eco di Evelina.

Mara Venier, poi, ha fatto un quiz per gioco, domandando al politico la data di nascita delle figlie. “Quando è nata Evelina? Non lo so”, la risposta impacciata. In effetti non lo sapeva. Poi su suggerimento di Alba: “Ah sì, 2000…… Alba ne ha 24 ed Evelina 23". Quando la padrona di casa ha chiesto a Sgarbi quale favola raccontasse in passato alle figlie, lui ha risposto: “Devi cercare un uomo ricco e sposarlo”. Parole che hanno fatto subito discutere. L'ospite del talk è poi tornato sull’età delle figlie: “Alba è del dicembre 98, Evelina è nata a febbraio 2000. Ok ci sono”. Dopodiché il critico d’arte ha raccontato un aneddoto che gli avrebbe narrato una sua assistente classe 1996: “Lei, per farmi capire i tempi, mi ha detto: “Quelle del 2000 tutte tro*e”. “Non dire cose così, non è carino, dai vediamo i regali, apriamo i sacchetti”, ha replicato la Venier, che ha cambiato rapidamente argomento.

Dopo la pubblicità, ecco le scuse di Sgarbi: “Voglio scusarmi, non hanno capito il mio tono scherzoso con le mie figlie. Ho detto due cose sbagliate: quello di sposarsi un ricco era una battuta, un inno alla libertà. L’altra è la battuta sulle “tro*e del 2000”. Volevo dire che non era una battuta mia, ma di una mia assistente. Non era la mia frase. Io le amo tutte quelle del 2000". “Guardate Sgarbi che chiede scusa, è un fatto importante”, ha chiosato la Venier. Ma i social non hanno perdonato.