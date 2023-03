Myrta Merlino, veleno su Meloni: "Non può governare così"

21 marzo 2023 a

"Se poi due persone dello stesso sesso chiedono l’iscrizione all’anagrafe di un bambino che 'spacciano' per proprio figlio significa che questa maternità viene fatta fuori dai confini nazionali", dice Fabio Rampelli a In onda, su La7, scatenando una bufera e oggi 20 marzo Myrta Merlino, nel suo editoriale di apertura della puntata de L'aria che tira, sempre su La7, attacca Giorgia Meloni: "Neanche il tempo di godersi il successo della trasferta alla Cgil dove ha riscosso più consensi che critiche ed ecco che la premier si trova a dover gestire l'ennesima grana. Stavolta, la frase infelice è di Fabio Rampelli, con quelle parole sui bambini spacciati neanche fossero droga da coppie omosessuali", premette la conduttrice.

L'editoriale di Myrta Merlino a L'aria che tira contro la Meloni

Che prosegue: "Una sequenza di gaffe, di parole grosse, sparate e retromarce troppo lunga per essere considerata solo casuale". "In tante occasioni", osserva ancora la Merlino, "si è parlato di una classe dirigente non all'altezza, che accompagna Giorgia Meloni fin dall'inizio di questa avventura a Palazzo Chigi". "Quando agisce da sola", conclude la conduttrice, "la Meloni dà la sensazione di sapere sempre cosa dire e cosa fare, quando parlano i suoi arrivano i guai. Ma la Meloni non può governare nonostante i suoi compagni di squadra ma con i suoi compagni di squadra".