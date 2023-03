Belve, Vanoni su Gino Paoli: "Sanremo? No, dove pensava di essere"

22 marzo 2023 a

Ha parlato anche di Gino Paoli Ornella Vanoni, ospite di Francesca Fagnani a Belve su Rai 2. La conduttrice ha chiesto alla cantante di commentare alcune parole che l'artista ha detto di recente. "Lui ha detto: 'si è smollata con l'età, ora sente l'urgenza di raccontare anche cose che sarebbe meglio non dicesse'. Che ha detto, che ci è rimasto male?", ha chiesto la Fagnani. E la Vanoni ha risposto: "Anche lui sarebbe meglio che non parlasse".

Poi, parlando dell'ospitata di Paoli a Sanremo, la cantante ha detto: "Come se fosse a casa sua, si è dimenticato che era a Sanremo, ha visto Morandi e gli è partita quella cosa lì... non andava fatto, Amadeus era terrorizzato e l'ha portato via". "Lui ha detto: io sono talmente ironico che nessuno lo capisce", ha poi continuato la conduttrice. E la Vanoni ha controbattuto: "Io sono ironica, lui no, di me questa ironia si sa, si vede, si sente. Di lui proprio no, però se vuole essere ironico... poverino, non diamogli conto".

Tra gli ospiti di questa sera a Belve anche l'attrice Claudia Pandolfi e l'attore Claudio Amendola. Quella che andrà in onda in prima serata, comunque, è l'ultima puntata di questa stagione del fortunatissimo programma della Fagnani.