Ghione pestato, cosa accade dopo il servizio: altro scandalo

23 marzo 2023 a

Ha fatto scalpore l’aggressione, con tanto di minacce, subita da Jimmy Ghione durante la visita al bar che non fa gli scontrini all’interno dell’Agenzia Eur 6 - Roma. Eppure dalle notizie che arrivano pare che tutto sia finito a tarallucci e vino, dato che il bar risulterebbe ancora aperto, nonostante i provvedimenti promessi da Sergio Mazzei, capo settore comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.

Il bar dell'Agenzia delle Entrate? Scoperta-choc di Striscia. E il servizio finisce malissimo

Stando a quanto riporta Striscia la Notizia, di sicuro c’è che il barista-aggressore è ancora al suo posto. Jimmy Ghione è tornato a Roma per cercare risposte a molti interrogativi ancora in sospeso: il servizio andrà in onda stasera, giovedì 23 marzo. Dalle anticipazioni risulta che il barista stavolta ha chiuso con violenza una finestra in faccia all’inviato del tg satirico di Canale 5. Quest’ultimo vuole risolvere alcune questioni: quanti soldi sono stati evasi dal 2018, anno in cui Striscia ha realizzato il primo servizio sul caso?

Ghione massacrato nel bar dell'Agenzia delle entrate: Striscia, scandalo nazionale | Video

Com’è possibile che un bar dentro l’Agenzia delle Entrate non emetta scontrino e che alcuni dipendenti nemmeno lo chiedano? “Evidentemente c’è qualcuno che lo permette…”, la risposta di uno degli unici dipendenti che ha voluto fermarsi con Ghione, mentre la maggior parte ha preferito anche stavolta tirare dritto ed entrare nella palazzina, il cui ingresso è stato nuovamente vietato all’inviato di Striscia. Ghione continuerà a indagare sulla vicenda.