Silvia Toffanin, "una domanda intima". Paonazza per Pier Silvio

Non guardano in faccia a nessuno, Pio e Amedeo. Nemmeno a Silvia Toffanin, che a Canale 5 è un po' la padrona di casa (e non solo perché conduttrice del "pilastro" Verissimo). La moglie di Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, si sottopone alla divertente e irriverente intervista del duo comico di Foggia a Felicissima sera. Un esordio con il botto che ha visto la presentatrice al centro del siparietto Verissimissimo, parodia dell'originale. Uno spaccato di vita quotidiana: "Io non cucino, cioè cucino poco. L’immondizia chi la butta tra me e Pier Silvio Berlusconi? Facciamo i turni". E ancora: "Faccio la lavatrice? Sì, sono un essere umano. Faccio anche la lavastoviglie e stiro, se serve".

Pio e Amedeo vanno un po' più a fondo nel ménage familiare della Toffanin: "Questa è una domanda intima, preferisci Pier Silvio con il boxer o con lo slip?". Silvia, sempre molto abbottonata e riservatissima, dribbla l'imbarazzo con risposta fulminea: "Sempre, perché è un gran bel ragazzo. Come andiamo a dormire? Io non ve lo dico, lui con l’intimo blu". Il segreto di un matrimonio di successo, forse, è anche mantenere le distanze in certi momenti: "Abbiamo un bagno a testa, il mio però è più piccolo", rivela ancora la Toffanin, e ogni suo dettaglio viene commentato e sviscerato dai telespettatori che seguono lo show in diretta su Twitter.

La vita di coppia di Berlusconi Junior e Toffanin è quanto di più lontano dal glamour si possa immaginare, come testimonia la quasi totale assenza dai settimanali di gossip. E la conduttrice di Verissimo conferma: "A Natale, mangiamo, poi siamo talmente pieni che ci mettiamo sul divano oppure facciamo una passeggiata", "Il primo bacio? A Milano, in Brera". A due domande però si rifiuta di rispondere: "Chi ha cacciato prima la lingua?". Silenzio. "Ha mai fatto una puzzetta?". "Lui è un gentleman sempre, voi fate quelle cose".