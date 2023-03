Platinette, la foto dal letto di ospedale: dopo l'ictus...

26 marzo 2023 a

Platinette sta meglio. Lo scorso 14 marzo Mauro Coruzzi, suo nome all'anagrafe, è stato colpito da un ictus ischemico. Ad oggi il conduttore radiofonico è ancora ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano, ma è in via di guarigione. A confermarlo lui stesso, che ha pubblicato uno scatto su Instagram. Qui Coruzzi sorride e accenna un bacio.

Nel giorno della brutta notizia, tanti i messaggi arrivati a Platinette. Tra questi quello dell'amico Marco Liorni: "Il ‘nostro' Mauro si è sentito male l'altra sera, per fortuna è stato soccorso subito", ha scritto il conduttore. E poi ha aggiunto: "Dall'ospedale ci dicono che si è trattato di un ictus ischemico. Anche da qui gli mando un abbraccio fortissimo insieme a tutto il gruppo di lavoro di ItaliaSì!, è con noi dal 2018 ed è una colonna del programma. Forza Mauro!".

Coruzzi è infatti da 5 anni ospite fisso del suo programma ItaliaSì!, in onda ogni sabato su Rai1. Qui al momento è stato sostituito da Barbara Alberti. È stata lei a tranquillizzare tutti, spiegando che il collega non si trovava in pericolo e che a breve inizierà il percorso di riabilitazione. "I medici sono molto soddisfatti". E la foto fa ben sperare.