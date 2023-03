Senaldi contro il Pd: "Mezzo Parlamento a favore degli ingressi illegali"

27 marzo 2023 a

"L'opinione pubblica è particolarmente favorevole all'accoglienza dei migranti". A L'aria che tira, su La7, si parla ancora delle parole del ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che intervenendo alla scuola politica della Lega ha dato una spiegazione al perché l'Italia sia la meta preferita dei flussi migratori nel Mediterraneo.

"E' la stessa opinione pubblica che ha mandato al governo il centrodestra e che dà Fratelli d'Italia al 30%, c'è qualcosa che non mi torna, contesta Myrta Merlino che poi dà la parola a Pietro Senaldi, condirettore di Libero che aveva intervistato proprio Piantedosi. "Premessa: se Gabrielli quando rilascia una intervista politica non è criticabile in quanto servitore delle Istituzioni, non è criticabile neanche Piantedosi". "Quelli di sinistra non si possono criticare", ironizza il forzista Maurizio Gasparri, in collegamento. "La mia domanda era: come mai tutti i paesi riescono a fronteggiare l'immigrazione illegale e l'Italia no? La sua risposta: gli altri Paesi hanno una opposizione trasversale all'immigrazione illegale, sia che governi la destra sia che governi la sinistra. L'Italia invece ha la particolarità che mezzo Parlamento è di fatto favorevole all'immigrazione illegale".

"Non credo Pietro - lo interrompe la Merlino -, è che la gente non vuole più vedere la gente morire davanti alle nostre coste, questo non vuol dire essere favorevole all'immigrazione illegale". "No no è una cosa diversa - continua Senaldi -. Metà Parlamento è favorevole all'immigrazione illegale, fino a ieri dicevano che i clandestini erano risorse, la presidente della Camera Laura Boldrini, non un passante. Fino a ieri era la linea politica del governo".

"Per quanto riguarda il ruolo delle Ong, la Guardia costiera e il governo hanno espresso una indicazione molto chiara: la situazione mondiale è drammatica, questo porta a un aumento esponenziale delle partenze. Siccome la situazione la dobbiamo gestire noi, via i dilettanti, facciano un passo indietro perché ci complica la vita. Qui dobbiamo decidere se la questione immigrazione deve dirigerla il governo o le Ong".